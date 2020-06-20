МВД: В Москве с начала года выросло число поддельных пятитысячных купюр

Количество фальшивых пятитысячных купюр выросло в Москве с начала года. В сравнении с 2019-м случаев их подделки стало больше на 13 процентов, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"За пять месяцев текущего года обнаружено 6,4 тысячи фальшивых пятитысячных банкнот. Для сравнения: за такой же период в 2019 их было 5,5 тысяч. С начала года полиция Москвы изъяла 8,6 тысяч поддельных денег в рублях и в валюте", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Среди иностранных валют в столице чаще всего подделывают купюры в 50 евро и в 100 долларов. В целом по стране фиктивной наличности больше среди банкнот номиналом в 500 евро и 100 долларов.