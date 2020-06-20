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20.06.2020 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названы самые популярные нарушения ПДД в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвали топ-8 нарушений ПДД, которые чаще всего совершали водители в мае.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Самое частое - превышение скоростного режима. Далее идут пересечение сплошной линии и проезд в направлении, нарушающем требования знака.

Нередко водители совершают движение по полосе, предназначенной для маршрутного транспорта и выезжают за стоп-линию.

В числе популярных нарушений также нарушение правил движения грузового транспорта, проезд на запрещающий сигнал светофора и движение по обочине.

В пресс-службе дептранса просят водителей соблюдать правила ПДД, потому что это является главным условием предотвращения ДТП.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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