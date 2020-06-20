Новые пешеходный переход и разметка появятся на юго-западе Москвы

В Москве прошла совместная онлайн-встреча представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и префектуры Юго-Западного округа с жителями. Представители власти и дорожного-транспортного комплекса поддержали инициативу жителей создать новый пешеходный переход и нанести новую разметку.

Жители предложили визуально обозначить пешеходные маршруты дорожной разметкой на дворовой территории недалеко от дома 123 к.1 по Ленинскому проспекту. А пешеходный переход на ул. Болотниковской попросили сделать более безопасным. Представители ЦОДД и префектуры поддержали предложение организовать новый переход на ул. Введенского, в районе дома 37 по ул. Островитянова на пути жителей к станции метро "Коньково".

Также будет организован новый пешеходный переход на дублере Ленинского проспекта, в районе д. 74. Изменятся правила пересечения Севастопольского проспекта с улицей Винокурова, сделают новую разметку на пересечении улиц Обручева и Введенской. В результате водителям, продолжающим маршрут прямо, не придется ждать тех, кому нужно повернуть направо.

Представители Центра организации дорожного движения и префектуры пообещали рассмотреть и реализовать идеи в ближайшее время.

Как рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения, такая встреча прошла впервые в режиме онлайн. Формат понравился и жителям, и представителям исполнительной власти. Более того, виртуальные встречи не способствуют распространению коронавируса. Теперь встречи в таком формате будут проводиться еженедельно. Следующая встреча запланирована с жителями Западного округа.