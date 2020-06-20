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20.06.2020 19:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Иваново два человека погибли при пожаре в частном доме

Текст: Елена Шулепова (Иваново)

В Ивановской области сгорел частный дом. Погибли взрослый и ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Страница more.kryma в Инстаграм
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Информация о пожаре в деревне Малая Растилково Лежневского района поступила дежурным ЦУКС в 16:24, сообщает сайт регионального главка МЧС. По прибытии пожарные обнаружили, что горел частный дом размером 6х8 метров. Огонь удалось локализовать через 20 минут, в 17:02 горение было ликвидировано полностью.

В сообщении МЧС говорится, что имеются пострадавшие. По информации агентства, при пожаре погибли двое, в том числе ребенок.

В результате пожара, информирует МЧС, огнем повреждено 48 квадратных метров площади дома. К ликвидации возгорания привлекались 14 единиц техники и 35 человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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