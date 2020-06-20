Под Калугой два человека погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП

В Калужской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. В результате два человека погибли на месте, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает прокуратура Калужской области.

ДТП произошло в Малоярославецком районе недалеко от деревень Рябцево и Детчино. По информации регионального главка МЧС, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 6:53. На месте аварии работали патруль ГИБДД, пожарно-спасательные подразделения. Для координации работ на место ДТП выезжал прокурор Малярославецкого района.

Как сообщили в ведомстве, столкнулись "Нива" и ВАЗ 2107. Машины двигались во встречном направлении. Причина столкновения выясняется, работа правоохранительных органов находится на контроле прокуратуры.

В ВАЗ 2107 находились четыре человека, двое погибли на месте. Еще двоих госпитализировали. В "Ниве" ехали водитель и пассажир, один человек скончался на месте, второй получил травмы и был доставлен в больницу.