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20.06.2020 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми

Текст: Елена Шулепова (Тамбов)

В Тамбовской области обнаружены тела женщины и ее восьмимесячной дочки. Для определения причины гибели назначена судмедэкспертиза, сообщает СУ СК по региону.

В Прикамье в банном комплексе утонула шестилетняя девочка

28-летняя жительница села Новоюрьево Староюрьевского района ушла гулять с маленькой дочкой и не пришла домой. Это было 16 июня. Женщину с ребенком искали сотрудники полиции МЧС, волонтеры отряда "Лиза Арлет", добровольцы из местных жителей.

По факту исчезновения ребенка с матерью региональным управлением СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лишь на третий день вечером пропавшие были найдены. Их тела обнаружили в сельском пруду. По данным следствия, следов насилия не обнаружено. От чего погибли женщина с дочкой установит экспертиза. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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