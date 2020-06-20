Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми

В Тамбовской области обнаружены тела женщины и ее восьмимесячной дочки. Для определения причины гибели назначена судмедэкспертиза, сообщает СУ СК по региону.

28-летняя жительница села Новоюрьево Староюрьевского района ушла гулять с маленькой дочкой и не пришла домой. Это было 16 июня. Женщину с ребенком искали сотрудники полиции МЧС, волонтеры отряда "Лиза Арлет", добровольцы из местных жителей.

По факту исчезновения ребенка с матерью региональным управлением СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лишь на третий день вечером пропавшие были найдены. Их тела обнаружили в сельском пруду. По данным следствия, следов насилия не обнаружено. От чего погибли женщина с дочкой установит экспертиза. Расследование продолжается.