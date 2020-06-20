В Москве идет благоустройство парков по программе "Мой район"

В столице продолжается благоустройство парков по программе "Мой район". Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Напомним, что городская программа стартовала в 2018 году. Ее инициаторами стали сами москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов. Ключевая цель программы создать равные комфортные условия жизни для всех районов Москвы.

Каждый москвич может предложить идею для своего района, приводит слова заммэра столицы Натальи Сергуниной портал.

Сегодня в парках любой желающий может заняться спортом. Спортивные кластеры в зеленых зонах оснащены всем необходимым оборудованием, причем подобные площадки будут создаваться в разных уголках Москвы.

В прошлом году большая работа была проведена в том числе в районе Капотня.

В этом году большая работа продолжится на северо-востоке столицы, где создаётся парк "Яуза". В этом году запланировано привести в порядок, почистить и благоустроить береговую линию вдоль реки Чермянка. Эта территория войдёт в состав создаваемого нового парка.