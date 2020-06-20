В столице выросла конкуренция на имущественных торгах

С момента возобновления земельно-имущественных торгов сразу три городских объекта недвижимости собрали около 20 участников каждый. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- Москва достаточно быстро восстанавливается по всем показателям, - сказал вице-мэр. - Диверсифицированная экономика столицы и меры, принятые для поддержки бизнеса, показывают свою эффективность. Мы видим еженедельный рост товарооборота и занятости, сразу после снятия ограничений существенно выросла конкуренция на городских торгах. Так, средняя конкуренция в начале этого года составляла пять участников на лот, сейчас этот показатель - шесть участников на лот. В то же время за последние две недели сразу три лота-рекордсмена собрали около 20 заявителей каждый. Предприниматели готовы продолжать инвестировать в недвижимость и развитие своего бизнеса", - рассказал вице-мэр.

Три самых популярных лота расположены в Северном и Северо-Западном округах Москвы. Самым востребованным стало помещение площадью 103 квадратных метра по адресу улица Расплетина, дом 4, корп 1, на право покупки которого претендовали сразу 25 участников.

- Лот на улице Расплетина был реализован через публичное предложение. Традиционно этот формат продажи вызывает высокую "борьбу" на торгах. Объект был реализован за 11,5 млн рублей, - сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

На втором месте по популярности оказалось помещение площадью 15,6 квадратных метров, расположенное на улице Берзарина, дом 21, корпус 1. Приобрести его хотели 22 участника. В ходе торгов лот подорожал на 150% - до 2,9 миллиона рублей.

Замыкает тройку самых востребованных предложений помещение площадью 57,6 квадратных метров в доме на Беломорской улице, дом 13, корпус 1. В торгах принял участие 18 заявителей. Стартовая цена в ходе этих торгов выросла с 8,7 до 19,7 млн рублей.

В данный момент на городские земельно-имущественные торги выставлено свыше пяти тысяч объектов недвижимости. Ознакомиться с аукционной документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы.