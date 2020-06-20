В Твери арестовали "вора в законе"

В Твери задержан "смотрящий" в области криминального сообщества. Операция проводилась сотрудниками уголовного розыска УМВД по региону совместно с коллегами из УФСБ, УФСИН и СУ СК при силовой поддержке спецподразделений, сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери. По данным ведомства, этот ранее судимый мужчина имеет безоговорочный авторитет в криминальном сообществе, наделен организационно-распорядительными полномочиями. В криминальной иерархии Тверской области занимал высшее положение.

В квартире задержанного был произведен обыск. Правоохранители обнаружили у него "предметы, изъятые из гражданского оборота".

Следователями регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии" (статья 210.1 УК РФ). В настоящее время "вор в законе" заключен под стражу. Следователи выясняют подробности его противоправной деятельности.