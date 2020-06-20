Воронежские депутаты-врачи поздравили коллег с Днем медработника

Накануне профессионального праздника, который отмечается 21 июня, депутаты Воронежской областной Думы рассказали о том, как работа врачом помогает им писать законы.

Среди парламентариев региона немало тех, кто работал в сфере здравоохранения или трудится там до сих пор, а Воронежская область всегда славилась своей медицинской школой, и естественно, что жители региона выбирают врачей в качестве своих представителей в парламенте, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов:

- Ежедневное спасение человеческих жизней и здоровья требует большого профессионализма, трудолюбия, самоотверженности, милосердия и бескорыстия. В канун дня медицинского работника хочу поблагодарить всех воронежских медиков за преданность своему делу и чуткое отношение к пациентам, пожелать крепкого здоровья и благополучия.

"С первым пациентом дружим семьями"

Людмила Ипполитова, председатель комитета по труду и социальной защите населения, член комитета по охране здоровья, главный внештатный неонатолог Воронежской области:

- В детстве я мечтала стать педагогом. В школе родного Павловска была вожатой, любила работать с младшеклассниками. Но сестра, которая является для меня авторитетным человеком во многих вопросах, настаивала на том, что в семье должен быть хоть один медик. Я поступила на педиатрический факультет - поскольку изначально тяготела именно к работе с детьми. Окончив вуз круглой отличницей и ленинской стипендиаткой, все же осуществила свою мечту о преподавательской деятельности: в Воронежском мединституте открылась кафедра неонатологии, и я решила выбрать это сложное, но интересное направление.

Уверена, каждый врач помнит своего первого пациента, с которым ему пришлось работать самостоятельно, особенно в какой-то критической ситуации. Во время второго такого дежурства мне, будучи клиническим ординатором в областном роддоме, пришлось самой принимать решения в довольно сложном случае. К тому же родители ребенка были медиками, что давало дополнительную психологическую нагрузку. До сих пор помню в деталях и время рождения малыша - 22.10, и все свои действия до восьми утра, когда пришли опытные врачи, с которыми можно было обсудить правильность своих решений. Тот ребенок - уже сам отец, мы сегодня дружим семьями.

Для меня деятельность в областной Думе - логичное продолжение медицинской и преподавательской работы: многие вопросы, которые приходится решать в составе комитетов, перекликаются с тем, что я делаю как врач. И здесь, и там нужно общаться с самыми ранимыми и незащищенными людьми, помощь которым приносит огромную радость.

Оглядываясь в прошлое и видя тысячи малышей, которые зачастую сложно входили в эту жизнь, но сегодня сами обзавелись семьями, видя сотни студентов, ставших высококлассными врачами, я в очередной раз убеждаюсь - выбор, сделанный в старших классах школы, был самым правильным. Мне удалось совместить все свои устремления.

Выступая на различных мероприятиях в честь медиков, сначала всегда хочется сказать что-то необычное. Но, подумав, я возвращаюсь к своему традиционному, универсальному и емкому пожеланию: пусть коллегам всегда утром хочется идти на работу, а вечером с таким же большим желание возвращаться домой! А тем, кто в нынешней эпидемиологической ситуации находится на передовой, желаю здоровья и терпения.

"Хирургия - мое призвание"

Владимир Коробов, член комитета по охране здоровья, главный врач Борисоглебской районной больницы:

- Что повлияло на мой выбор профессии, однозначно ответить не могу. Просто всегда нравилось помогать людям. В нашей семье я - первый врач. Сначала поступил в медицинское училище, затем, будучи фельдшером, служил в рядах Вооруженных сил. Именно тогда понял, что не ошибся, и сразу же после демобилизации поступил в Воронежский медицинский институт.

Очень хорошо помню первую операцию, которую я выполнил, будучи студентом шестого курса. Это была аппендэктомия. Пациент - молодой мужчина. Все прошло успешно. Еще отлично помню, буквально по минутам, свой первый рабочий день в качестве врача хирургического отделения. Обход, лица пациентов и даже их диагнозы - все как будто вчера, хотя прошло уже не одно десятилетие.

В своей профессии я прошел весь путь от фельдшера до главного врача. Научился решать не только медицинские, но и управленческие задачи. И считаю, что накопленный профессиональный опыт помогает мне в законотворческой деятельности - в общении с людьми, в принятии важных оперативных решений.

Хирургия - мое призвание, и я ничего не хотел бы менять в своей жизни и профессии. Да, это сложно, это очень ответственно, ведь в медицине жизнь и смерть ходят рядом. Но я считаю, что надо любить свою работу и людей, которые доверяют тебе свое здоровье. И тогда профессия будет приносить удовлетворение и радость. Это кстати, относится к любым специальностям, не только медицинского профиля.

Своим коллегам-медикам я желаю крепкого здоровья, что особенно актуально сейчас в период пандемии, ведь врачи находятся в буквальном смысле на передовой. Еще хотел бы пожелать всем семейного благополучия. Для любого человека надежный тыл и поддержка близких очень важна. Ну и, конечно, хорошего настроения!

"Многое можно решить пером"

Иван Мошуров, председатель комитета по охране здоровья, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера:

- Отправной точкой моего пути в профессию стала болезнь мамы. Я был еще подростком, когда стал сопровождать ее на приемы к врачам. Увидел их работу, стал понимать, какими целебными для пациента свойствами обладают правильно назначенные лекарственные препараты. И, хотя с самого детства мечтал стать военным и служить Отечеству, я понял, что профессия врача - это тоже служение людям, которые нуждаются в помощи.

Мне кажется, любой врач помнит первого пациента, которому он самостоятельно сделал операцию. Я уже со второго курса медицинского вуза начал работать в ночную смену - дежурил в отделениях скорой помощи. Поэтому к концу учебы у меня были десятки операций, на которых я присутствовал и участвовал в качестве ассистента. После пятого курса мне доверили самостоятельно провести аппендэктомию молодому парню. Все сложилось успешно.

В хирургии очень многое, если не все, можно решить скальпелем, а в законодательстве - пером. Когда врач оперирует, он помогает одному пациенту. А когда ты принимаешь правильный закон, то помогаешь обществу в целом. Поэтому я считаю, что профессии врача и законодателя - одинаково важны. Проблемы медицины необходимо знать изнутри, жить этой жизнью, общаться с коллегами, только тогда получится принимать взвешенные решения и законы, которые пойдут на пользу системе здравоохранения и всем гражданам.

Я не мыслю себя ни в какой иной сфере, кроме хирургии. Последние годы занимаюсь оперативным лечением онкологических заболеваний. Это очень интересное и перспективное направление.

Сегодня мы работаем в жестких условиях пандемии, поэтому даже профессиональный праздник многие мои коллеги встретят на дежурстве, в оперблоках и палатах. Думаю, сейчас наше общество, наконец, осознало значимость профессии врача и конкретных людей, которые ежедневно спасают сотни человеческих жизней. Всем медицинским работникам Воронежской области я хочу пожелать крепкого здоровья, ярких, светлых дней, достатка, любви и уюта в семьях. И вообще - простого человеческого счастья.

"Спасибо, доктор" - лучшая награда

Алексей Чернов, член комитета по охране здоровья, главный врач санатория имени Ф. Э. Дзержинского:

- Я из семьи врачей. Отец окончил лечебный факультет Воронежского мединститута в 1972 году и несколько десятилетий совмещал практическое здравоохранение с научно-педагогической деятельностью. Мама, акушер-гинеколог, 44 года трудится в БСМП № 1. Мое знакомство с профессией началось с ранних лет и, благодаря примеру родителей, переросло в искреннее желание помогать людям и продолжить династию.

Работать я начинал как врач акушер-гинеколог. В первый же день было очень много пациенток. Справился, но до сих пор помню чувство сильного волнения.

Медицина и законотворчество - две взаимосвязанные сферы моей деятельности. Депутатская инициатива по защите прав медработников, в частности, об усилении ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, возникла именно потому, что я много лет руководил учреждением здравоохранения.

Работа врачом - это прежде всего колоссальная ответственность за жизни людей, чуткость и сострадание в любой ситуации. Слова "спасибо, доктор" - лучшая награда, поэтому вопрос о выборе иной профессии для меня никогда стоял.

В День медицинского работника желаю коллегам терпения, благополучия, успехов. И, конечно, крепкого здоровья!