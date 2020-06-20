Возбуждено уголовное дело о поджоге пиротехники возле "Открытие Арены"

Следователи возбудили уголовное дело по факту самовольного перекрытия проезжей части и поджога пиротехнических средств около стадиона на севере города. Об этом сообщает портал ГУ МВД России по Москве.

По данным портала, 19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, что расположен недалеко от стадиона "Открытие Арена", неустановленные граждане перекрыли дорогу и подожгли "фаеры", в результате чего произошла дымовая завеса.

В ходе проведенной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведётся розыск участников поджога и перекрытия дороги.