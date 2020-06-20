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20.06.2020 21:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" разгромил в гостях ЦСКА

Текст: Артур Нанян
Лидер чемпионата России "Зенит" набрал очередные три очка. В центральном матче 23-го тура "сине-бело-голубые" разгромили в Москве ЦСКА со счетом 4:0.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Все вопросы по исходу встречи зенитовцы решили уже в первом тайме. Открыл счет на второй минуте Бранислав Иванович, откликнувшись на передачу Вячеслава Караваева. Очень активна была атакующая тройка гостей - Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком. Звездный бразилец провел, пожалуй, свой самый яркий матч с момента перехода в российский клуб.

На 9-й и 45-й минутах Малком оформил дубль. В результате на перерыв питерцы ушли с громадным преимуществом в три мяча. Во втором тайме ЦСКА чуть активизировался, хотя до опасных моментов у ворот Андрея Лунева дело доходило далеко не всегда. А вот "Зенит", хоть и атаковал меньше, но имел несколько возможностей для очередного взятия ворот.

Окончательный счет во встрече уже в компенсированное время с пенальти установил вышедший на замену Себастьян Дриусси. Аргентинец реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной Игоря Дивеева. Как итог - 4:0.

Как минимум на сутки "Зенит" увеличил отрыв от "Локомотива" до 12 очков. Напомним, что москвичи свой матч 23-го тура проведут завтра - дома против "Оренбурга". Что касается ЦСКА, то армейцы остались на пятом месте.

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