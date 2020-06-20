Хабаровский музыкальный театр подарил медикам билеты на спектакли

Акцию "Доктор, теперь Вы к нам!" запустил Хабаровский краевой музыкальный театр ко Дню медицинского работника совместно с региональными министерствами культуры и здравоохранения.

В преддверие праздника руководство театра передало тысячу сертификатов министру здравоохранения Хабаровского края Александру Витько. Их раздадут врачам и медсестрам, чтобы в наступающем театральном сезоне, открытие которого запланировано на 25 сентября, они смогли бесплатно посетить любую постановку. Каждый сертификат можно обменять на пригласительный билет на двоих.

Так коллектив музыкального театра решил не только поздравить медицинских работников с профессиональным праздником, но и поблагодарить их за самоотверженный труд в период пандемии коронавирусной инфекции.

"Если раньше врачи говорили всем нам "Мы на работе ради вас", то сегодня труппа музыкального театра отвечает - "Доктор, теперь Вы к нам!", - прокомментировал директор ХМТ Константин Зайнулин.

Справка "РГ"

День медицинского работника в России отмечается в третье воскресенье июня. В этом году он выпал на 21 июня

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