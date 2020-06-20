Легкоатлеты из Комсомольска-на-Амуре посвятили забег 75-летию Победы

Два бегуна из Комсомольска-на-Амуре преодолели дистанцию в 75 километров, чтобы отдать дань памяти землякам-участникам Великой Отечественной войны.

Забег в честь 75-летия Победы Станислав Никитин и Алишер Хушбахтов начали у Вечного огня. Оттуда добрались до соседнего города Амурска и вернулись обратно. Бежали спортсмены не вместе, а вот финишировали одновременно.

"Организацию и проведение памятного мероприятия поддержали Клуб ездового спорта "Стая Амура", а также Хабаровское региональное отделение Союза машиностроителей России", - рассказали "РГ" в администрации Комсомольска.