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20.06.2020 08:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Легкоатлеты из Комсомольска-на-Амуре посвятили забег 75-летию Победы

Текст: Дина Непомнящая

Два бегуна из Комсомольска-на-Амуре преодолели дистанцию в 75 километров, чтобы отдать дань памяти землякам-участникам Великой Отечественной войны.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Забег в честь 75-летия Победы Станислав Никитин и Алишер Хушбахтов начали у Вечного огня. Оттуда добрались до соседнего города Амурска и вернулись обратно. Бежали спортсмены не вместе, а вот финишировали одновременно.

"Организацию и проведение памятного мероприятия поддержали Клуб ездового спорта "Стая Амура", а также Хабаровское региональное отделение Союза машиностроителей России", - рассказали "РГ" в администрации Комсомольска.

Общество История Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край 75 лет Великой Победы

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