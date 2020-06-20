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20.06.2020 04:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке "помоечные медведи" напали на детей и лошадь

Текст: Дина Непомнящая

В Быстринском районе Камчатского края медведи попытались напасть на детей и лошадь. Отогнать агрессивно настроенных хищников не удалось. Прибывшим на место инспекторам службы по охране животного мира пришлось их застрелить.

Недавно лесной пожар уничтожил свалку, расположенную в шести километрах от села Эссо.

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"Это вынудило так называемых "помоечных медведей", для которых отходы стали основным источником пищи, выйти к людям", - пояснили в агенстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатки.

Звери также нападали на собак и домашний скот. В районе проводят мероприятия по обеспечению безопасности населения. Жителей попросили быть бдительнее, по предположению экспертов, в окрестностях бродит еще не меньше четырех медведей.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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