В Приморье объявили экстренное предупреждение

Ливни и ветер до 20 метров секунду ожидаются в эти выходные в Приморском крае. Жителей и гостей региона попросили соблюдать осторожность.

"Дожди, местами сильные с количеством осадков от 15 до 40 мм за 12 часов и менее", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

На реках южных, западных и центральных районов Приморья вода может подняться на 0,4-1,4 метра и подтопить дороги и сельхозугодье. Также возможны затруднения в работе транспорта, увеличение числа аварий, перебои с электричеством, нарушения в работе системы ЖКХ, падение слабо укрепленных конструкций.

Рекомендуется воздержаться от походов к морю и купаний.