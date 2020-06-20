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20.06.2020 19:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Метеорологи предупредили о заморозках в ряде регионов страны

Текст: Ирина Огилько

В ряде регионов Урала и юга Сибири температура воздуха в ближайшие сутки в ночное время может понизиться до отрицательных значений. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как рассказали метеорологи, резкий перепад температуры может образоваться из-за активизации атмосферных фронтов за счёт контрастов воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.

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- Ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период с 20 июня по 21 июня в таких регионах, как Пермский и Алтайский края, а также Челябинская, Тюменская, Свердловская, Новосибирская, Томская области, - сообщили в Гидрометцентре России.

Напомним, что в столичном регионе тоже понизится температура после "погодного кошмара" субботы, когда дожди залили несколько крупных улиц на юге, юго-западе и западе города. В частности затопило часть проспекта Вернадского, Востряковский проезд, улицу Покрышкина и другие. А от упавшего дерева в на юге города пострадали два человека.

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