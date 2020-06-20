У туристов появится возможность отведать царскую воду

В Пензенской области в соцсетях запустили онлайн-проект, в котором уроженцы местных сел рассказывают о своей малой родине да так, что хочется приехать, чтобы увидеть все своими глазами.

Впереди - целое лето, так что после снятия всех ограничений можно будет и приехать. А пока область находится на первом этапе выхода из самоизоляции. Поэтому и запустили этот онлайн-проект, чтобы люди из других регионов могли включить пензенские маршруты в свои отпускные планы. А пока - отправиться в виртуальное путешествие.

Здесь каждое село - нераскрытая книга, хранящая легенды, традиции и уникальные обычаи. В одном - гостей обязательно угостят янтарным абрикосовым вареньем, в другом - научат валять валенки или играть на свистульке.

И почти в каждом селе среди достопримечательностей обязательно найдется местный родник. Живой, исцеляющий или даже святой.

Лайкнул и приехал

Пачелмский район расположился где-то посреди Приволжской возвышенности. Как шутят местные жители о своем географическом положении, Москва - это сердце России, а Пачелма - ее живот.

Поэтому здесь не дадут умереть путнику с голода, но сначала обязательно дадут испить ледяной родниковой воды.

Станционный поселок со странным названием Пачелма основали булгары - вымерший местный народ. На их языке оно, скорее всего, обозначало влажную илистую местность. Видимо, здесь путники нашли долгожданный отдых на берегу реки, ее назвали Печьма. До наших дней сохранились питающие ее родники. Некоторые обросли купелями, где можно не только утолить жажду, но и окунуться в жаркий полдень.

- Мы запустили в соцсетях флешмоб. Пачелмцы снимают короткие ролики о своей малой родине на телефон. Показывают, что ценного у них есть, и приглашают в гости. И нам стали писать и звонить с разных уголков России. Много откликов от наших земляков, которые долгое время не бывали у себя на родине. А тут увидели в соцсетях знакомый родник, храм рядом и захотели приехать. Мы готовы их принять и разместить. "Такая возможность у нас есть", - говорит работник районного дома культуры в Пачелме Елена Загадаева.

Минералка со стола императора

Водные туристические маршруты по сухопутной местности существовали в регионе и ранее. Село Кувака Каменского района получило известность далеко за своими пределами, благодаря музею живой воды.

А целебный напиток из местных родников подавался еще ко столу императора Николая II. Тогда эти места отошли по наследству Владимиру Воейкову - камердинеру Зимнего дворца.

В 1913 году у подножия горного родника был построен завод для розлива углекислой столовой воды. Пузырики в бутылках были натуральными. Их отправляли даже в Париж. Сейчас вода поступает в цеха самотеком из 17 родников. Ее можно приобрести в местном магазине и торговых сетях. А в селе в прозрачном пруду, куда изливаются родники, можно ловить речную форель. А потом зажарить улов на летней кухне.

Пять рублей за литр

Еще один памятник природы - Живоносный источник в селе Большая Валяевка, всего в десяти километрах от Пензы. Здесь в начале XVIII века во время набега кочевников один из монахов, укрывшись в лесу, наткнулся на источник, а в нем увидел икону Божией Матери.

Ее почитали как новоявленную и на этом месте возвели сначала деревянную часовню, а затем каменный храм. Он сохранился до наших дней. Источник бьет прямо из алтаря.

Это самый крупный из пензенских родников по объему воды. Сила течения такова, что трудно удержать ведро под напором воды. Кстати, с недавних пор ее используют для промышленного водоснабжения. Воду цистернами возят в город и продают в автоматических киосках. Литр природной воды можно купить за пять рублей.

Старик Хопер

Самый обросший легендами из пензенских родников находится у основания реки Хопер. По местным сказаниям, жил здесь старик с таким именем. Он первым обнаружил место, из которого били 12 ключей.

Старик взял лопату и соединил все эти ключи в один большой поток, на котором построил мельницу и молол здесь зерно.

Реке потом дали имя ее создателя. Исток Хопра находится близ села Кучки Пензенского района. Здесь установлен памятник "Старик Хопер" скульптора Андрея Смелого и символичная мельница. Любопытно, что это единственная местная река, которая впадает не в бассейн Волги, а несет свои воды в Дон.

Комментарий

Наталья Филатова, член Русского географического общества:

- Ледник касался лишь западного края Приволжской возвышенности. Осадочные породы здесь не прикрыты толщами ледниковых отложений, поэтому родниковые воды близко залегают и чаще проступают на поверхности.

Родниковые воды используется для промышленного водоснабжения. В Пензенской области официально зарегистрированы 532 природных источников воды, неучтенных гораздо больше - от полутора до двух тысяч. При этом размещаются родники крайне неравномерно. Больше всего их на северо-востоке региона. На некоторых источниках сооружены специальные купальни, считается, что вода в них целебная. Таких родников в области более двухсот.

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