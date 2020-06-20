В Чувашии капитан Ломоносов спас женщину с двумя детьми на пожаре

Полицейский со знаменитой фамилией Ломоносов проявил мужество и смекалку при спасении людей из огненного плена.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что случилось все первого июня. В этот день заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике капитан полиции Максим Ломоносов нес службу на стационарном посту ДПС "Хыркасинский" на федеральной трассе М-7. Около 18 часов полицейский заметил клубы черного дыма над одним из домов села Хыркасы Чебоксарского района.

Ирина Волк рассказала, что возле горевшего двухэтажного здания находилась пожилая женщина. Она пояснила, что на придомовой территории или в доме осталась ее дочь с двумя детьми. Пройти к охваченному огнем зданию со стороны фасада оказалось невозможно. Тогда капитан полиции перелез через ограждение соседского дома и стал пробиваться сквозь густой дым к оставшимся там людям со стороны двора. Услышав крики о помощи, он перелез через высокую преграду и обнаружил отрезанных огнем молодую женщину и двух ее сыновей.

Максим Ломоносов вместе с подоспевшим супругом женщины помог им перебраться через соседский забор. Младшего ребенка капитан полиции вынес на руках.

Вскоре прибыли сотрудники МЧС и потушили пожар. Денис и Алена Ходяшовы поблагодарили Максима Ломоносова за спасение.

Вскоре Ходяшовых посетили члены Общественного совета при МВД по Чувашской Республике. Они передали семье собранные ими деньги. Представитель Общественного совета Роман Ефимов предложил свою помощь в оформлении необходимых документов для получения страховых выплат. Повседневную одежду детям приобрел член Общественного совета Хайдяр Сафиуллин. Передавая новые вещи, он обратил внимание, что старший сын Ходяшовых грустит. Пятилетний мальчик рассказал, что в пожаре сгорел его самокат. Общественник ненадолго отлучился и вскоре вернулся с подарком - новым самокатом.

- Сейчас мы отправили детей на отдых к родителям в деревню, сегодня должны приехать рабочие, чтобы произвести замеры для восстановления дома. Надеюсь, что к концу лета ремонт будет закончен, - рассказала Алена Ходяшова. - Хочу еще раз выразить слова благодарности Максиму Ломоносову за наше спасение, а также общественникам, которые оказали нам такую своевременную помощь.