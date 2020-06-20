В Чувашии капитан Ломоносов спас женщину с двумя детьми на пожаре

Новости

Минздрав снова уменьшает объем тары для спиртосодержащих настоек 16:25
Флаг на гидрографическом судне "Николай Скосырев" поднимут в июне 16:15
"Арсенал" и "Спартак" назвали составы на матч 23-го тура РПЛ 16:12
Санатории Крыма помогут восстановиться детям, перенесшим COVID-19 16:12
Обновленный Lada Largus. Когда стартует серийное производство 16:00
В Перми из-за COVID-19 на карантин закрылся мужской монастырь 15:50
Авторы "Мандалорца" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла 15:47
Песков рассказал об антителах России к давлению извне 15:34
От рака умер писатель Карлос Руис Сафон 15:32
В Кремле заявили о надежде на финализацию "Северного потока-2" 15:29
Приехавшая с Украины 92-летняя труженица тыла получила паспорт РФ 15:26
Семья Джорджа Флойда подала заявку на товарный знак с его именем 15:16
Aurus Senat доехал до Азербайджана 15:02
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы 14:59
В Волжском открылся центр трансплантологии 14:42
Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов 14:42
Возбуждено уголовное дело о поджоге пиротехники возле "Открытие Арены" 14:36
Мединский: Память - это ответственность, подкрепленная действием 14:33
В Калининграде крупный самородок янтаря назвали "Гиппократом" 14:09
Актера Элгорта обвинили в изнасиловании 17-летней поклонницы и расизме 14:03
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон 14:02
Автопроизводитель Lifan в шаге от разорения 14:00
Гергиев откроет фестиваль "Звезды Белых ночей" на сцене Мариинского театра-2 13:55
МВД начало проверку после убийства в Воркуте двух сотрудников полиции 13:51
В Киргизии из-за СОVID-19 приостановят работу общественного транспорта 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии капитан Ломоносов спас женщину с двумя детьми на пожаре

Текст: Михаил Фалалеев
Полицейский со знаменитой фамилией Ломоносов проявил мужество и смекалку при спасении людей из огненного плена.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что случилось все первого июня. В этот день заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике капитан полиции Максим Ломоносов нес службу на стационарном посту ДПС "Хыркасинский" на федеральной трассе М-7. Около 18 часов полицейский заметил клубы черного дыма над одним из домов села Хыркасы Чебоксарского района.

В Воркуте при пожаре погибли двое малолетних детей

Ирина Волк рассказала, что возле горевшего двухэтажного здания находилась пожилая женщина. Она пояснила, что на придомовой территории или в доме осталась ее дочь с двумя детьми. Пройти к охваченному огнем зданию со стороны фасада оказалось невозможно. Тогда капитан полиции перелез через ограждение соседского дома и стал пробиваться сквозь густой дым к оставшимся там людям со стороны двора. Услышав крики о помощи, он перелез через высокую преграду и обнаружил отрезанных огнем молодую женщину и двух ее сыновей.

Максим Ломоносов вместе с подоспевшим супругом женщины помог им перебраться через соседский забор. Младшего ребенка капитан полиции вынес на руках.

Вскоре прибыли сотрудники МЧС и потушили пожар. Денис и Алена Ходяшовы поблагодарили Максима Ломоносова за спасение.

В Перми при пожаре в ангаре погиб человек

Вскоре Ходяшовых посетили члены Общественного совета при МВД по Чувашской Республике. Они передали семье собранные ими деньги. Представитель Общественного совета Роман Ефимов предложил свою помощь в оформлении необходимых документов для получения страховых выплат. Повседневную одежду детям приобрел член Общественного совета Хайдяр Сафиуллин. Передавая новые вещи, он обратил внимание, что старший сын Ходяшовых грустит. Пятилетний мальчик рассказал, что в пожаре сгорел его самокат. Общественник ненадолго отлучился и вскоре вернулся с подарком - новым самокатом.

- Сейчас мы отправили детей на отдых к родителям в деревню, сегодня должны приехать рабочие, чтобы произвести замеры для восстановления дома. Надеюсь, что к концу лета ремонт будет закончен, - рассказала Алена Ходяшова. - Хочу еще раз выразить слова благодарности Максиму Ломоносову за наше спасение, а также общественникам, которые оказали нам такую своевременную помощь.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

Главное сегодня

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина