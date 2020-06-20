В Нижегородской области четверо погибли в ДТП, в том числе - ребенок

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области около 22 часов 19 июня столкнулись две отечественные легковушки. В результате погибли четыре человека, в том числе - двухмесячный ребенок.

Об этом сообщает управление ГИБДД по региону. Авария произошла на 74 километре дороги Нижний Новгород - Саратов. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2111. В первом автомобиле погибли водитель и пассажир, во втором - пассажиры, женщина 1993 года рождения и ребенок.

В ГИБДД уточнили, что водитель ВАЗ 2115 1995 года рождения, стаж за рулем - 7 лет. Водитель ВАЗ 2111 - 1991 года рождения, он получил ранения. Все обстоятельства трагедии уточняются.