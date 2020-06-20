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20.06.2020 07:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге отправлено в суд дело о хищении госпомощи сельхозпроизводителям

Текст: Наталья Козлова
Очень показательное уголовное дело пришло в суд Оренбурга. Следственный комитет разобрал мошенническую схему по которой выводятся деньги из казны. Фигурантов в деле двое - коммерсант и высокопоставленный чиновник, правда уже бывший. Первый - учредитель ООО "СГЦ "Вишневский" Виктор Железнов. СГЦ - это сельхозпредприятие по разведению свиней.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Железнов обвинен по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Второй фигурант дела - бывший заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также в получении взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

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Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, в 2015-2016 годах Железнов, желая получить предусмотренные государственной программой субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организовал подготовку инвестиционного проекта, содержащего фиктивные документы и заведомо недостоверные сведения о создании на базе "СГЦ "Вишневский" первого и единственного в регионе селекционно-генетического центра по свиноводству.

Чиновник Маслов, покровительствуя Железнову, обеспечил направление этого инвестиционного проекта в Минсельхоз России. Тем самым он создал условия для предоставления субсидий организации. После чего отчитался об "успешной реализации новых мер государственной поддержки агропромышленного комплекса в Оренбургской области".

В действительности субсидированный объект "СГЦ "Вишневский" селекционно-генетическим центром не являлся, а незаконно полученные бюджетные средства в размере 103,4 миллиона рублей были банально украдены.

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Кроме того, в 2016 году Маслов получил от председателя регионального сельскохозяйственного кооператива взятку за содействие в решении вопроса об аренде земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Прокуратура с обвинениями согласилась и уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Оренбурга.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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