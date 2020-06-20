В Прикамье в банном комплексе утонула шестилетняя девочка

В Прикамье Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летней жительницы города Перми, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что трагедия произошла в банном комплексе. Женщина оставила 6-летнюю дочь без присмотра, в результате ребенок утонул в бассейне сауны.

В ближайшее время мама погибшей девочки будет допрошена в качестве подозреваемой, в отношении нее проведено медицинское освидетельствование с целью установления состояния опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.