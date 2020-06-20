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20.06.2020 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье в банном комплексе утонула шестилетняя девочка

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летней жительницы города Перми, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности.

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что трагедия произошла в банном комплексе. Женщина оставила 6-летнюю дочь без присмотра, в результате ребенок утонул в бассейне сауны.

В ближайшее время мама погибшей девочки будет допрошена в качестве подозреваемой, в отношении нее проведено медицинское освидетельствование с целью установления состояния опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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