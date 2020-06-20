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20.06.2020 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане этим летом не будут отмечать национальный праздник Сабантуй в городах и райцентрах. Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.

Фото: РИА Новости
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Он пояснил, что сохраняются большие риски распространения коронавирусной инфекции. При этом президент Татарстана уточнил, что в сельских населенных пунктах праздновать Сабантуй разрешается, если такое решение примут местные органы власти и с учетом мнения населения. Главное, мероприятие должно быть организовано в соответствии с санитарными требованиями Роспотребнадзора, а также его необходимо согласовать с ведомством.

"Наиболее правильный Сабантуй - это деревенский. Он истинный праздник, со всеми родственниками, с тальянкой, плясками", - добавил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что дата празднования в этом году назначена на 4 июля.

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