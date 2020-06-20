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20.06.2020 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье начальника районного ГИБДД арестовали за взятку

Текст: Михаил Сухарев

В Ставропольском крае по решению суда заключили под стражу начальника отдела ГИБДД Кочубеевского района. Мужчину подозревают в получении взятки, причем не одной, а целой серии. По мнению следствия, он собирал своеобразную "дань". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

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Как уточнили в ведомстве, с ноября 2019 года подозреваемый четыре месяца получал от подчиненного ему взвода ДПС деньги в размере 50 тысяч рублей. Указанную сумму он получал каждый месяц, за что обеспечивал сотрудникам попустительство по службе.

Изначально сведения о том, что руководитель районной Госавтоинспекции обложил подчиненных данью, передали следователям сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки", подозреваемый на время расследования останется под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

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