В Калининграде крупный самородок янтаря назвали "Гиппократом"

Янтарный самородок весом более одного килограмма добыли под Калининградом, сообщает ТАСС. Специалисты Калининградского янтарного комбината назвали его "Гиппократ", поскольку он был обнаружен в канун профессионального праздника медиков - Дня медицинского работника, который в России 21 июня отметят уже в сороковой раз.

Как уточняют эксперты, вес камня составил 1098 граммов. Он имеет неоднородную, ребристую поверхность. "Гиппократ" стал пятым обнаруженным в Приморском карьере камнем весом свыше килограмма - таким образом, работы, начатые в этом году на два месяца позже обычного из-за режима ограничений по коронавирусу, все-таки порадовали специалистов новым урожаем.

Самородки весом более килограмма достаточно редки, они требуют к себе бережного отношения - ведь при воздействии техники такие образования могут разделиться на куски. В прошлом году в Приморском карьере было обнаружено 18 янтарных самородков, в позапрошлом - 17. Ранее специалисты комбината находили в год не больше пяти-шести таких камней.

Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. Часть экземпляров будет передана в коллекцию комбината, остальные выставят на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.