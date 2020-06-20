В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга завершилась сводная репетиция военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сам парад Победы состоится 24 июня - спустя ровно 75 лет после первого парада Победы, который прошел на Красной площади в Москве в победном 1945 году.

В репетиции приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и курсантов военных вузов. К пехотинцам присоединились исторические и новейшие боевые машины - танки, бронетранспортеры, бронеавтомобили, зенитные ракетные системы и самоходные артиллерийские установки. Всего в генеральной репетиции военного парада приняло участие более 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолётов и вертолётов. Комментаторы называют модели представленной техники - это танки Т-34, Т-72Б3, БМП-3, бронеавтомобили "Тайфун-У", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Авиация представлена транспортным вертолётами Ми-26, Ми-8, Ми-24, Ка-52.

Военнослужащие в составе расчётов под звуки сводного оркестра отработали выполнение элементов торжественного марша.

Стоит напомнить, что на парад Победы в Санкт-Петербурге приглашены 200 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Самому старшему гостю - 101 год. Все ветераны смогут наблюдать за происходящим торжеством с трибуны на Дворцовой площади, где их будут сопровождать волонтеры и медики.

Остальные петербуржцы увидят парад по трансляции, которая пройдет 24 июня.

При подготовке к проведению парада в Петербурге уделили самое пристальное внимание эпидемиологической безопасности. В этой работе задействованы сотни специалистов правоохранительных ведомств, силовых органов и специальных служб. Непосредственно перед началом парада трибуны тщательно продезинфицируют. Все зрители будут допущены на трибуны только в масках и перчатках. Рассадка - с учётом необходимой социальной дистанции. В качестве обязательной меры предосторожности на входе будут дежурить сотрудники Роспортебнадзора с оборудованием для дистанционной термометрии.

Помимо этого, силами военных Западного военного округа будут продезинфицированы Дворцовая площадь, прилегающие улицы и вся задействованная в параде техника.

В этом году на украшение Санкт-Петербурга к торжествам город потратил 60 миллионов рублей. В список адресов помимо традиционного Невского проспекта впервые попали Миллионная и Большая Морская улицы, Заневская площадь.