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20.06.2020 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двоих коллег

Текст: Ольга Штраус

В Воркуте задержан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве двоих своих коллег, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Республике Коми.

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Сообщение о том, что в здании, расположенном в городе Воркута по переулку Юнь-Ягинский, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте, поступило в дежурную часть ведомства 20 июня.

Как уточняют правоохранители, по горячим следам по подозрению в совершении преступления был задержан сотрудник ОМВД России по городу Воркута. Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве.

Руководство МВД по Республике Коми сейчас проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Преступления правоохранителей

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