Власти Мурманской области отменят карантин для приезжих

Власти Мурманской области приняли решение о смягчении карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Так с 22 июня разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры, а также разрешено не отправлять в обсервацию людей, въезжающих на территорию региона. Об этом заявил на брифинге губернатор области Андрей Чибис.

По его словам, преодолены проблемы с очагами эпидемии в Апатитах, Кировске и Белокаменке, а медицинские учреждения обладают достаточным резервом мощностей.

В Апатитах и Кировске отменен запрет на выезд, но сохраняется режим ограниченного въезда. В городах будут открыты магазины непродовольственных товаров площадью до 400 метров и фитнес-залы с загрузкой до 50 процентов.

Такие же перемены ожидают жителей Мурманска, Мончегорска, Североморска.

- Мы с понедельника снимаем обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих и обязательное прохождение тестирование для въезжающих за исключением организованных групп вахтовиков. Но для просто въезжающих на территорию Мурманской области ограничения снимаются, - подчеркнул Андрей Чибис.

Состоится в Мурманске и парад Победы, который пройдет 24 июня. Ограничивать присутствие зрителей власти региона также сочли нецелесообразным, однако рекомендовали жителям посмотреть торжества по телетрансляции.

Напомним, что всего в Мурманской области COVID-19 выявлен у 4346 человек, более половины из них - на территории вахтового городка в Белокаменке. Сейчас там очаг эпидемии ликвидирован.