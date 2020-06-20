Где в России лучше всего будет видно кольцеобразное затмение 21 июня

В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители российских регионов смогут наблюдать кольцеобразное затмение на Солнце. Хотя максимальную фазу астрономического явления смогут наблюдать жители северных штатов Индии.

Наилучшие условия для наблюдения будут на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Бурятии, Забайкальском и Приморском крае. В этих регионах Луна закроет около 30 процентов солнечного диска. В Москве максимальная фаза составит лишь 2 процента, а затмение начнется в 08:50 и завершится в 09:18, пишет nplus1.

В Махачкале начало затмения состоится в 07:53, а максимальная фаза (37%) наступит в 08:53,

в Ростове-на-Дону - начало в 08:08, максимальная фаза (20%) в 08:52,

Краснодар - начало в 08:01, максимальная фаза (23%) в 08:48,

Екатеринбург - начало в 10:44, максимальная фаза (16%) в 11:26,

Новосибирск - начало в 12:54, максимальная фаза (28%) в 13:53,

Красноярск - начало в 13:10, максимальная фаза (26%) в 14:05,

Иркутск - начало в 14:20, максимальная фаза (33%) в 15:22,

Улан-Удэ: начало в 14:25, максимальная фаза (33%) в 15:26,

Чита - начало в 15:35, максимальная фаза (30%) в 16:32,

Владивосток: начало - в 17:00, максимальная фаза (38%) в 17:57.