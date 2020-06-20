Мама пятерых детей пошла работать в ковидный госпиталь

Жительница Элисты Раджана Доянова работает санитаркой в реанимационном отделении инфекционного госпиталя для коронавирусных пациентов. Она специально вернулась из Санкт-Петербурга в Калмыкию, чтобы помогать землякам в непростой период. У Раджаны пятеро детей, которых она воспитывает одна.

И сейчас из-за необходимости соблюдать карантинные меры может общаться только по телефону или в интернете. В республике Раджану уже называют "героиней нашего времени".

- Я училась в Питере, потом вернулась в Калмыкию. Хотелось поддержать наше здравоохранения и вообще было большое желание работать на родине. Да и за детьми здесь могут присмотреть родители и сестра. Сейчас я учусь на последнем курсе медколледжа в Элисте. Да, это не просто. Приходилось работать на трех работах с ночными дежурствами и при этом не пропускать занятия. А когда в разгар эпидемии коронавируса искали добровольцев в инфекционный госпиталь, я сразу согласилась. Просто не могла отказаться, ведь в госпитале страдают мои земляки, - рассказывает Раджана.

Коронавирусный госпиталь уже дал ей бесценный опыт. Раджана научилась пользоваться средствами защиты, работать в противочумном костюме, применять обеззараживающие растворы.

Но самое сложное оказалось видеть, как страдают и умирают люди. Такое сложно пережить. А ведь именно на санитарок реанимационного отделения приходится основная работа по уходу за тяжелыми больными, которые порой находятся без сознания. Их нужно поворачивать каждые два часа, чтобы не образовались пролежни, кормить, купать. И все это - в плотном противочумном костюме, в запотевших очках и в затрудняющем дыхание респираторе.

Однажды в госпиталь привезли коллег - врачей, медсестер и санитарок, которые тоже работали с коронавирусными больными и заразились сами. Некоторые были в тяжелом состоянии с высокой температурой и с затрудненным дыханием. К счастью, в этот раз обошлось без летальных исходов. Но этот случай убедил Раджану в том, насколько важно серьезно относиться к инфекции и в точности соблюдать все меры предосторожности.

Из госпиталя "скорая помощь" вывозит медперсонал на отдых, где можно перевести дух до следующего дежурства и пообщаться по телефону или через интернет с родными. Раджана сейчас может увидеть своих детей только на экране смартфона или компьютера. И во время каждого такого разговора они задают один и тот же вопрос "Мама, когда ты приедешь домой?".

"Слава богу, что современные технологии позволяют хотя бы таким образом общаться с семьей. Но, конечно, это совсем не то, когда находишься со своим ребенком рядом дома, видишь, как он засыпает, просыпается, кушает. Разумеется, я дико соскучилась. В госпитале работаю уже больше месяца. Потом мне нужно будет сдать анализы на коронавирус и две недели находиться на изоляции. Но тут уж ничего не поделаешь. "Кому-то нужно выполнять эту работу", - говорит Раджана.

Она выросла в многодетной семье медиков. Отец Раджаны больше 40 лет проработал врачом-рентгенологом в республиканской больнице. По его стопам пошел и старший брат. Сейчас он тоже рентгенолог. Младший брат Раджаны - анестезиолог-реаниматолог. Старшая сестра - рентген-лаборант. Еще две сестры учатся в медколледже. Из восьми детей в семье шестеро пошли в медицину.

- Наверное, так на нас повлиял папа. У нас в семье всегда были медицинские книги и звучали разговоры на медицинские темы. Мы буквально выросли на этих разговорах, - вспоминает Раджана.

Судя по всему, династия продолжит развиваться. Недавно старшая 16-летняя дочь Раджаны твердо заявила, что станет врачом и будет помогать людям. А сама Раджана планирует освоить в медколледже сразу две профессии. Она хочет обучиться на акушера и получить дополнительное образование, позволяющее работать в реанимации. После эпидемии мать пятерых детей намерена помогать жизни появляться на свет и спасать ее.

По семейным обстоятельствам Раджане пришлось временно прекратить учебу на бюджетном отделении. А позднее восстановиться удалось только на коммерческое. Несмотря на то, что студентка работала на трех работах, многодетной матери-одиночке никак не удавалось собрать необходимую сумму на обучение. Недавно недостающие 40 000 рублей на погашение задолженности за учебу ей передал республиканский минздрав.

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