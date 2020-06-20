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20.06.2020 18:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Молодежка ФК "Ростов" вернулась из Сочи героями

Текст: Николай Грищенко
Болельщики футбольного клуба "Ростов" устроили триумфальную встречу игрокам молодежного состава клуба. Ночью они пришли к стадиону "Олимп-2" ради поддержки юных футболистов.
Голкипер Денис Попов установил новый рекорд РПЛ. Фото: ФК "Ростов" Голкипер Денис Попов установил новый рекорд РПЛ. Фото: ФК "Ростов"
Голкипер Денис Попов установил новый рекорд РПЛ. Фото: ФК "Ростов"

"Несмотря на поражение со счетом 10:1 они для нас настоящие герои. Три месяца ребята не могли толком тренироваться, но когда потребовалось, вышли на защиту спортивной чести родного клуба и стали стеной", - заявил корреспонденту "РГ" один из болельщиков.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Кому нужны такие матчи, как сыгранный "Сочи" против "Ростова"

Подобную оценку разделяют и многие жители России. Проиграв на поле, "Ростов" одержал психологическую победу и завоевал симпатии всей страны. Страницы клуба в соцсетях пестрят словами поддержки от болельщиков разных клубов.

"Вы лучшие, я сам болельщик "Ахмата", следующая игра как раз с "Сочи" дома. Будем мстить за братьев", - написал Эмин Шакаев.

Болельщик "Енисея" Роман Бутенко отписал: "Ребята бились до конца, браво парни. Мы это к чему. "Сочи" издевался над пацанами и праздновал голы, как будто забивал их "Барселоне", а не "Ростову-2003". Главный принцип футбола под названием "фэйр-плэй" был изнасилован, и это не должно остаться безнаказанным".

Однако красноречивее слов поддержку донской молодежки показывают цифры. У голкипера "Ростова" Дениса Попова за несколько часов количество подписчиков в Instagram увеличилось с 350 до 19 тысяч человек. И это неудивительно, так как 17-летний парень установил рекорд РПЛ - за матч отбил 15 сейвов и пенальти. Лучшие показатели нынешнего чемпионата России - 11 сейвов.

Популярность Дениса Попова настолько высока, что национальный агрегатор заказа такси пообещал бесплатно возить молодого вратаря "Ростова" до конца жизни бесплатно.

"В любом городе присутствия сервиса. В любом классе обслуживания и бессрочно", - говорится в сообщении.

Кроме того, ростовские таксисты выступили с предложением нанести на один из автомобилей граффити с изображением Дениса Попова, но для использования изображения голкипера понадобится разрешение ФК "Ростов".

Фото: GKShowcase/ youtube.com

"Наш водитель убедил всех, что в городе Денис Попов абсолютный герой. Восхитительный парень, отчаянно сражавшийся с профессионалами в настоящей битве. Чтобы получить разрешение для использования изображения, нам понадобится время. Но поддержать ребят - футболистов молодежки и Академии "Ростова", которые показали себя героями, - мы хотим сегодня", - заявил PR-директор компании Георгий Лобушкин.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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Бесплатные поездки на такси до окончания режима самоизоляции обещаны и другим игрокам молодежной сборной "Ростова".

Ну а пока ростовчане чествуют своих героев, учредители клуба ищут виновных в сложившейся ситуации. Глава Ростовской области Василий Голубев подверг критике работу донского министерства спорта. Губернатор назвал региональное ведомство одним из ответственных в сложившейся ситуации.

- Министерство спорта должно было вместе с руководством футбольного клуба "Ростов" создать все необходимые условия, чтобы команда вовремя вышла на продолжение чемпионата. Вы очень сильно огорчили болельщиков клуба, - обратился губернатор к министру спорта. - Можно заниматься любым вопросом, если в полном объеме были соблюдены все требования санитарных властей. Здесь очевидно: требования были нарушены и не соблюдены. В итоге - такой печальный результат".

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