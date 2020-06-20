Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медиками в формате видеоконференции выяснил у врача-педиатра из санатория "Орленок" в Крыму Наталии Шелепы, когда россияне смогут приехать на отдых в республику.

"Когда вы пустите всех граждан России в Крым", - с улыбкой поинтересовался глава государства.

"Пока разрешение - только лишь с 1 июля. Настороженность есть, и у нас будут определенные условия для приема", - ответила врач, уточнив, что для отдыха кроме санаторно-курортной карты нужны будут дополнительные справки.