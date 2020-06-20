Санатории Крыма помогут восстановиться детям, перенесшим COVID-19

Этим летом крымские здравницы примут детей, которые прошли курс лечения от новой коронавирусной инфекцией. Об этом, как передал ТАСС, на встрече Владимира Путина с медиками в формате видеоконференции сообщила врач-педиатр санатория "Орленок" в Евпатории Наталия Шелепа.

Она выразила надежду на то, что местный климат поможет восстановить детям здоровье.

- Обеспечим противоэпидемический режим, профилактику, чтобы было все благополучно, - заверила врач и призналась, что есть, "конечно, настороженность".

Кроме того, она проинформировала президента о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса к отдыху в санаториях будут предъявлять особые требования.

- Санаторно-курортная карта, обязательная справка об эпидокружении и обязательно анализ на ПЦР, - пояснила врач и допустила, что в будущем такой режим будет снят.

Как сообщалось ранее, с 15 июня крымские объекты размещения начали принимать отдыхающих из республики и Севастополя. А с 1 июля отели и санатории Крыма откроются для туристов из других субъектов РФ.