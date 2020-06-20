В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон

Пропавший в Астрахани 12-летний мальчик, которого искали больше трех месяцев, обнаружен мертвым. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по области.

Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.

По версии следствия, 4 марта ребенок ушел из дома и возвратился только на следующее утро, в результате чего произошла его ссора с 56-летней матерью. Во время перепалки женщина ударила сына гантелей, от полученной травмы ребенок скончался на месте. После этого мать перевезла тело мальчика в дом к старшему сыну. 6 марта родители заявили в полицию о пропаже ребенка.

По информации следственного комитета, семья мальчика пыталась запутать ход расследования, придавая видимость, что ребенок жив. Они сообщали, что несколько раз видели мальчика около дома, а также опознавали его на видеокамерах по городу.

Возбуждено уголовное дело, мать мальчика задержана.