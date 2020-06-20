В Астраханской области отменили карантин для приезжих

Гостям Астраханской области теперь нет необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию, но по приезду им придется сдать тест на COVID-19.

Соответствующие изменения в постановление о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения утвердило правительство региона, - сообщили "РГ" в региональном штабе. Проходить тестирование туристам необходимо на территории Астраханской области.

Режим карантина не будет действовать, если турист получит отрицательный результат теста.

Как рассказали "РГ" в облминздраве, тестирование выполняют восемь лабораторий: в областной инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги, в СПИД-центре, в региональном центре гигиены и эпидемиологии, в областном кожно-венерологическом диспансере, на базе противочумной станции, в клинической больнице ФМБА России, в ООО "Рекон" и ООО "Городская клиническая лаборатория.

Сейчас регион готовится ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. В области уже открылись для посещения Кремль, музеи, набережная, парки и зоопарк.

На 20 июня в регионе выявлено 3 158 случаев коронавируса, прирост за последнее сутки составил 36 человек. 2053 человека выздоровели, 27 умерли.