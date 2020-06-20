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20.06.2020 13:16
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Крыму оценили заявление Киева о гражданстве жителей полуострова

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Заявление официального Киева о том, что жители полуострова при наличии российских паспортов остаются гражданами Украины, - глупость. Об этом РИА Новости сказала руководитель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Фото: Пресс-служба постпредства РК при президенте РФ
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Ранее постпред президента Украины в так называемой "Автономной республике Крым" Антон Кориневич заявил СМИ, что крымчане остаются гражданами Украины, поскольку полученные ими паспорта россиян не обладают юридической силой и в мире остаются непризнанными.

В связи с этим глава Украинской общины Крыма также указала постпреду "АРК" на его некомпетентность в вопросах гражданства. Общественница отметила, что в 2014 году жители полуострова не намеревались сохранять двойное гражданство "в угоду украинским политикам" и на референдуме голосовали за стабильное будущее в составе России. При этом Гридчина подчеркнула, что с нынешней Украиной Крым связывает исключительно "мифическая" "Автономная республика Крым", которая при отсутствии территории и людей продолжает "осваивать" и "пилить" налоги жителей Украины ради работы ее несуществующей администрации.

- Все там получают зарплаты, выполняют планы, а "АРК" уже и в природе нет, - резюмировала общественница.

В мире экс-СССР Украина Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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