В Севастополе задержали сексуального маньяка

Сотрудники полиции и Следственного комитета в Севастополе задержали 45-летнего жителя Ленинского района по подозрению в серии преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что севастополец причастен к более чем 10 эпизодам соответствующих преступлений в разных районах Севастополя и Ялты. Экспертные возможности Следственного комитета России и МВД позволили получить необходимые доказательства, в том числе благодаря ДНК-экспертизе следов, оставленных насильником на месте преступления.

В ведомстве напомнили, что с 2014 года в разных районах Севастополя в безлюдных местах неизвестный насиловал девочек, девушек и женщин. За прошедшее с тех пор время следователи в тесном взаимодействии с полицией непрерывно отрабатывали различные версии и широкий круг лиц, которые могли бы быть причастны к совершению преступления.

Следствие готовится предъявить задержанному севатопольцу обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

- Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастность мужчины к аналогичным деяниям, - отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела находится на контроле регионального Главного следственного управления.