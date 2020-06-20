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20.06.2020 14:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волжском открылся центр трансплантологии

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова открылся в Волжском.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Центр является высокотехнологичным - тут самое современное цифровое оборудование, позволяющее вести электронную историю болезни. Волгоградская область будет разворачивать здесь и кафедры для обучения студентов, - сказал на открытии журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Площадь нового медцентра - 39,3 тысячи квадратных метров. В нем расположены палаты на 162 места, 11 операционных залов, поликлиника, отделения реанимации и интенсивной терапии, рентгенодиагностики, лаборатория, диализные залы на 20 человек и пансионат на 150 пациентов.

Как отметил министр, расположение медучреждения обусловлено и региональной спецификой: на юге страны проблемы с почками довольно распространены. Врачебную помощь здесь будут оказывать не только жителям Волгоградской области, но и других регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это сразу несколько направлений: трансплантация почек и сердечно-легочного комплекса, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирурги и интервенционная радиология.

Кроме того, глава минздрава сообщил, что начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Процесс идет штатно.

Также Мурашко рассказал, что с начала пандемии в Фонд социального страхования поступило 68 заявлений от родственников умерших от коронавирусной инфекции врачей. По 17 случаям уже произвели выплаты.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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