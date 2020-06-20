На Среднем Урале за сутки от коронавируса скончались пять человек

В Свердловской области за сутки от коронавирусной инфекции скончались сразу пять человек. Таким образом на сегодняшний день умерли уже 69 уральцев с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

При этом число новых случаев инфицирования меньше, чем накануне: 224 против 254. Свердловская область - лидер в УрФО по количеству случаев коронавируса. С начала пандемии в Свердловской области инфекцию диагностировали у 10725 человек, из них 5359 человек уже здоровы. Состояние 82 пациентов на сегодняшний день оценивается как тяжелое, они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 44 - на аппаратах ИВЛ.

Согласно данным портала Стопкоронавирус.рф, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре статистика за день пополнилась 280 эпизодами и одной смертью. Всего в регионе 5992 случая COVID-19, скончались в общей сложности 33 человека. В Челябинской области зарегистрировали 176 случаев за сутки и одну смерть (всего в регионе вирус подхватили 5467 человек, 61 южноуралец умер). В Ямало-Ненецком АО плюс 132 инфицированных, трое скончавшихся (всего в регионе 3966 случаев, 25 человек умерли). Лучше всего обстоят дела в Курганской области: 501 случай коронавируса, из них за прошедший день - 28. Умерших от новой инфекции нет.