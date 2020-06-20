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20.06.2020 16:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Рубин" в меньшинстве одержал победу над "Уралом" в матче РПЛ

Текст: Ольга Штейн
Первый на Урале матч после возобновления сезона Российской премьер-лиги состоялся на Центральном стадионе. На поле вышли команды "Урал" и "Рубин".

Матч 23 тура чемпионата России должен был состояться еще в марте, но тогда пандемия приостановила турнир. Выйти на поле команды смогли лишь сегодня.

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"Урал" с первых минут бросился в атаку: мяч попал в ворота "Рубина", но удар не засчитали - положение вне игры. Седьмая минута - и новая атака. Полузащитник Михаил Кухарчик прошел по правому флангу, пробил, мяч попал в ногу защитника "Рубина" Пабло Сантоса и отрикошетил прямиком в ворота. Сравнять счет "Рубину" удалось ближе к концу первого тайма: на 40-й минуте точно пробил головой полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

56-я минута - "Рубин" вырывается вперед. Гол с подачи Кварацхелия забил полузащитник Солтмурад Бакаев.

На 71-й минуте гости остались в меньшинстве: красную карточку получил Вячеслав Подберезкин за фол в адрес Эрика Бикфалви - полузащитнику уральцев прилетел в поясницу мощный удар шипованной бутсой от капитана казанской команды. Несмотря на удаление, "Рубин" удержал преимущество. Игра завершилась со счетом 2:1 в их пользу.

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- Хоть мы и проиграли, впечатления все равно самые положительные, - признался "РГ" рьяный болельщик "Урала" Денис Большаков. - Отличная организация, никакой давки и очередей, блестящая работа волонтеров, которые следили за тем, чтобы все находились в масках. Да и вообще - здорово побывать на игре после такого длительного перерыва. Единственное - маловато зрителей, не хватало для той самой, футбольной атмосферы.

Болельщиков и вправду было немного: по согласованию с Роспотребнадзором стадион заполнили всего на десять процентов - пустили 3,5 тысячи человек, причем рассадили на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. На входе у всех измеряли температуру, проверяли наличие масок и перчаток.

Среди немногочисленных зрителей были очень важные персоны: врачи. Футбольный клуб "Урал" пригласил на игру 50 докторов из разных медучреждений города, еще 13 билетов зарезервировали для медиков из горбольницы №14: в середине мая туда с подтвержденным коронавирусом попал нападающий клуба Павел Погребняк. Спортсмена уже выписали, с ним все в порядке. В качестве благодарности врачам спортсмен подарил им новый холодильник.

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Первый удар по мячу в матче доверили совершить лечащему врачу спортсмена - терапевту Елене Пуртовой.

- Я вообще никогда не ходила на футбольные матчи, но когда представилась такая возможность, решила сходить, - рассказала врач корреспонденту "РГ". - Бить по мячу было, конечно, волнительно, но меня проинструктировали, дали потренироваться. Ощущения от матча исключительно позитивные! Со мной были две внучки - шести и восьми лет, им тоже все понравилось. Грустно, что "Урал" проиграл, но ничего. Обязательно пойду на футбол еще раз!

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