В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы

Попасть в центральную часть Екатеринбурга сегодня было сложно: улицы перекрыли с самого утра - на центральной площади 1905 года была намечена генеральная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня.

Открыла финальный прогон подвижная театрализованная реконструкция "Фронтовой путь от сорок первого года до Победы": одиннадцать грузовиков с платформами-сценами, на которых находились артисты Центрального военного округа. Они представляли собирательные образы героев-фронтовиков: партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку, пограничников, лыжников в маскхалатах, радистов и зенитчиков. Все - под аккомпанемент сводного духового оркестра.

Затем по брусчатке площади 1905 года прошли маршем порядка двух тысяч человек: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, военнослужащие в форме времен 1940-х, сводный женский взвод почетного караула - он впервые принимает участие в параде. За ними прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, а также единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Следом проехала военная техника - историческая и современная. В том числе артиллерийские установки "Малка", танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы "УАЗ" с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

Наземную часть дополнил воздушный парад - небе над городом идеальным строем пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и пассажирский самолет Ту-134, впервые принимающий участие в параде.

В репетиции военного парада принимали участие и бойцы "Бессмертного полка": военнослужащие разместили портреты своих родственников-фронтовиков на бортах машин и в салонах самолетов. Такое решение было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным - для чествования подвигов ветеранов.

Закрыл репетицию плац-концерт сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа. Военнослужащие отправились к домам ветеранов, где прошли торжественным маршем под окнами фронтовиков.

Санитарно-эпидемиологические требования при подготовке к параду соблюдали строго: военнослужащие проходили обязательный медосмотр, личный состав имел при себе маски, перчатки и антисептики.

- Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Соблюдать меры предосторожности рекомендуют и зрителям, которые захотят присутствовать на параде 24 июня.

- Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности - перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно. Ветеранов и людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу, я прошу остаться дома. Онлайн-трансляции праздничных мероприятий обязательно будут как на федеральном канале "Россия 24", так и на областных, - заявил накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.