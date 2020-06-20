Российские военные доставили в Сирию гуманитарный груз для школьников

Российские военные привезли сирийским школьникам более 800 рюкзаков с учебными принадлежностями. Посылки собирали сверстники ребят - юнармейцы. О прибытии груза рассказала представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алия Козина.

"В рюкзаках - тетради, альбомы для рисования, наборы цветных карандашей и фломастеров. Посылки развезут в несколько сирийских провинций в Заевфратье и передадут учебным заведениям. В числе первых новенькие рюкзаки со всем необходимым для учебы получили школьники в деревне Дамлахия. Теперь ребятам будет с чем прийти в класс в новом учебном году", - цитируют Козину РИА Новости.

Как рассказали в ЦПВС, в Сирии сейчас активно восстанавливают школы - с 2018 года здесь отремонтировали более 950 образовательных учреждений. Также была возобновлена работа 238 медицинских учреждений, восстановлены шесть автомобильных мостов и почти 1,3 тысячи километров дорог.