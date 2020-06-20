Сербский эксперт: Статья Путина - уроки истории против пагубного произвола Запада

Корреспондент "РГ" попросил авторитетного на Балканах политического эксперта Драгомира Анджелковича выразить свое отношение к поднятым президентом РФ острым вопросам. Серб в качестве ответа подготовил текст под символичным названием "Уроки истории против пагубного произвола", который, с учетом его значимости, приводится нами полностью:

"Два высказывания об истории очень популярны в англосаксонском мире: одно - римское, а другое - американское. Античное изречение гласит: "История - учительница жизни". Современное, автором которого является известный американский политик Генри Киссинджер, кажется на первый взгляд похожим, но, по сути, является иным. Судите сами: "История - это память государства".

Память - это ориентир для поступков. Но проблема в том, что память субъективна. Индивидуумы и народы часто помнят не то, что точно, и забывают правду. Это происходит и без манипуляций с истиной. Здесь, в спонтанной и часто систематически искаженной памяти, таится большая опасность - для людей, наций, всего мира. И даже для тех, кто в сфере истории и других областях эгоистично работает против других. В конце концов, ложь часто возвращается как бумеранг и поражает тех, кто ее распространял.

Об этом, спокойно и аргументировано, без фобий, добросовестно и энергично напоминает Владимир Путин в своей статье. Через историю Второй мировой войны, предшествовавшие ей и последовавшие после нее события, российский президент рассказал о настоящем и будущем человечества. Многие из тех, риторически рассуждающих об истории как о "учительнице жизни", не хотят извлекать из нее уроков. Они используют ее в своих геополитических интересах, и это, как уже показало время, опасно и для них самих.

Мы живем во времена двойных стандартов и грубого злоупотребления тезисами о демократии и правах человека. В то время как одни об этом с энтузиазмом говорят, права других агрессивно попираются подчас теми же, кто наиболее громко клянется в отстаивании упомянутых ценностей. Очевидность этого лучше всего испытали на себе русские и сербы, для которых до сих пор это не просто слова пропагандистского характера. Но это же начинают ощущать и американцы, и британцы и некоторые другие народы Запада, полагавшие, что глобальная конструкция, возведенная на основе лжи, будет всегда приносить им пользу и станет основой их господства.

Сегодня, когда обезумевшая толпа уничтожает памятники в Америке и Англии, когда многовековые исторические следы стираются, а сама идея государства высмеивается, настало время поговорить о переписывании истории, ее инструментализации и эффекте бумеранга, который произойдет. Путин мастерски сделал это посредством обзора Мюнхенского сговора и последовавшего раздела Чехословакии, через рассмотрение причин, хода и последствий Второй мировой войны, проанализировав беспринципность тех, кто дает себе право выступать арбитрами морали.

Он все это сделал не только во имя истины о прошлом, но и на благо будущего. Теперь, когда мир снова оказался на опасном перекрестке, история действительно должна послужить тому, чтобы помочь нам вновь избежать новых трагедий. Те, кто эгоистично думают только о себе, обычно не хотят по-настоящему учиться на уроках истории и не позволяют другим делать это, но они достигли той точки, когда им придется более глубоко задуматься о том, насколько это вредно. Это уже не вопрос - повторяю это - только об игре с судьбами других людей, но уже и об их выживании! Я надеюсь, что они достаточно умны, чтобы понять это!

Глобальные противоречия привели к полному развороту в отношениях великих держав. На национальных уровнях накопилось много деструктивных осадков. Уже сейчас мы видим, в каком опасном направлении движется существующий мир. Чтобы избежать пагубного пожара, ставящего под вопрос чье-либо выживание и ​ дальнейшие условия существования, мы должны уже сегодня действовать энергично, не теряя времени.

Подводя итог многочисленным и многолетним усилиям российской международной политики, направленным на сохранение глобального мира и стабильности в рамках одной большой инициативы, в конце своего исторически обоснованного текста российский президент предлагает провести встречу лидеров ключевых стран-победителей Второй мировой войны, а с 1945 года постоянных членов Совета Безопасности ООН.

На саммите "пятерки", как подчеркнул Путин, следовало бы обсудить "шаги по​ развитию коллективных начал в​ мировых делах, откровенно поговорить о​ вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и​ региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в​ противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и​ угрозам". И среди них он справедливо указал в качестве особо важной темы - "ситуацию в​ глобальной экономике, прежде всего преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса". Не будем забывать: великие конфликты возникают из глубин огромных экономических и финансовых проблем!

Российский президент резюмирует: "Опираясь на​ общую историческую память, мы можем и​ должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и​ согласованных действий ради укрепления стабильности и​ безопасности на​ планете, ради процветания и​ благополучия всех государств". Являясь опытным политиком, он, безусловно, осознает, что "мы можем и должны" часто далеки от того, что происходит в данный момент. Но в ключевые моменты важно определить идеалы, к которым следует стремиться. Они не будут достигнуты быстро или полностью, но важно иметь ориентир, ведущий к спасению.

Миру необходим такой ориентир, и хорошая возможность поработать над его установлением ​ - ​ провести встречу лидеров великих держав. Не должно быть иллюзии, что даже после саммита все проблемы исчезнут в одночасье, однако если идея Владимира Путина будет реализована, то начнется движение по пути решения самых опасных глобальных задач. Саммит сам по себе станет символом доброй воли, и рано или поздно в качестве результатов появятся хорошие решения.

Остается только один вопрос, который зловеще нависает над всеми нами: есть ли у лидеров ведущих западных стран, и особенно Соединенных Штатов, наконец-то такая воля или, по крайней мере, готовы ли они начать осознавать, что достигли стадии, когда дальнейшая настойчивость на пагубном произволе дорого обойдется и их народам? Судьба человечества во многом зависит от ответа на этот вопрос".