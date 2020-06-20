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20.06.2020 14:53
Рубрика: Культура

Сотни музеев в Италии открыли свои двери для посетителей

Текст: Северьян Цагарейшвили
После трех месяцев карантинных ограничений Италия постепенно возвращается к культурной жизни. Еще 18 мая итальянское правительство опубликовало декрет, согласно которому музеи и картинные галереи после трех месяцев виртуальных туров и онлайн-экспозиций могли постепенно возвращаться к нормальной жизни. Дата открытия храмов искусства совпала с Международным днем музеев - праздником, который во всем мире отмечается с 1977 года. Конечно, попасть в музеи можно было только по предварительной записи и с соблюдением дистанции и всех мер предосторожности и безопасности, составленных специальным комитетом по борьбе с COVID-2019.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: AP Photo/Domenico Stinellis
Директор Галерей Уффици - о том, какими станут музеи после пандемии

В культурном и промышленном центре страны - в Милане - был разработан план по постепенному открытию городских музеев. В последние дни весны вернулись к жизни средневековый замок Сфорцеско, Галерея современного искусства, Палаццо Морандо, Музей искусства XX века, Археологический музей, Музей естественной истории, а также миланский Аквариум, являющийся старейшим в Европе. С 26 мая по 21 июня музеи работают ограниченное количество дней в неделю: так можно снизить риски распространения заболевания, которое пока еще представляет опасность для окружающих. С 28 мая доступен для посещения и Королевский дворец, в стенах которого организованы интереснейшие художественные экспозиции. В частности, масштабной выставкой полотен крупнейшего художника-караваджиста XVII века Жоржа де Латура можно наслаждаться до сентября, хотя изначально ее закрытие планировали на начало июля.

Такой же план был приведен в действие в итальянской столице - в Риме, где любители искусства могут посетить 21 крупный музей, каждый из которых входит в Муниципальную музейную систему, а также места археологических раскопок на открытом воздухе - например, античный ипподром Большой цирк. А 2 июня в римском Скудерие-дель-Квиринале состоялась инаугурация одной из важнейших художественных выставок года, посвященной 500-летию со дня смерти Рафаэля. Возобновили свою работу и музеи Ватикана, почти три месяца проводившие онлайн-туры. "Виртуальность не может заменить реальность - для того, чтобы наслаждаться искусством, нужны глаза и сердце", - отметил генеральный секретарь Губернаторства Града Ватикан Фернандо Вергес Альсага.

Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Итальянские музеи вновь распахнули двери

Во Флоренции с 3 июня снова можно сходить в одну из богатейших в мире картинных галерей - Уффици, хотя каждому при входе измеряют температуру с помощью термосканеров, а максимальное число посетителей составляет 450 человек. Еще раньше открыли свои двери для посетителей другие музеи - прославленный флорентийский Дуомо, Палаццо Строцци, средневековый баптистерий на главной площади и многие другие.

В знаменитом городе на воде - в Венеции - музейная жизнь возобновилась чуть позже, с 13 июня: в субботу и воскресенье там открыты Дворец Дожей, Музей кружева и Музей стекла. В не менее богатых историей местах, среди которых и крупные населенные пункты - Неаполь, Турин, Модена, Феррара, и небольшие городки и коммуны - Урбино, Луни, Метапонто, Губбио, также постепенно открываются дворцы, галереи, библиотеки, замки. Так, Италия, жизнь которой невозможно представить без искусства, постепенно оживает.

Культура Арт Музеи и памятники Пандемия коронавируса COVID-19

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