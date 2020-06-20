"Спартак" обыграл "Арсенал" и поднялся на шестое место в таблице

Новости

Власти Мурманской области отменят карантин для приезжих 19:27
Звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов уволился из театра 19:24
Под Иваново два человека погибли при пожаре в частном доме 19:16
ЦОДД: Все крупные подтопления в Москве ликвидированы 19:15
Фрегат ЧФ завершил демонстрацию флага России в Индийском океане 19:04
Метеорологи предупредили о заморозках в ряде регионов страны 19:01
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подтопления 18:59
Крупный смерч на западе Крыма сняли на видео 18:33
Названы самые популярные нарушения ПДД в Москве 18:10
Песков: В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая 17:49
Найдена взаимосвязь между уровнем кортизола и летальностью от COVID-19 17:28
Песков рассказал о непредсказуемости "некоторых шагов Вашингтона" 17:23
В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы 17:22
Песков назвал потенциально опасной ситуацию с урегулированием конфликта на Украине 17:17
В Севастополе задержали сексуального маньяка 17:10
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу 17:04
В Твери арестовали "вора в законе" 17:00
США не планируют отменять запрет на въезд граждан Евросоюза 16:55
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 16:35
Новые пешеходный переход и разметка появятся на юго-западе Москвы 16:31
Минздрав снова уменьшает объем тары для спиртосодержащих настоек 16:25
Флаг на гидрографическом судне "Николай Скосырев" поднимут в июне 16:15
"Арсенал" и "Спартак" назвали составы на матч 23-го тура РПЛ 16:12
Санатории Крыма помогут восстановиться детям, перенесшим COVID-19 16:12
Обновленный Lada Largus. Когда стартует серийное производство 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 18:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" обыграл "Арсенал" и поднялся на шестое место в таблице

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" одержал победу в Туле над "Арсеналом" в матче 23-го тура Премьер-лиги - 3:2. Первый мяч в составе "красно-белых" забил Александр Соболев.
Слева направо: игрок ФК "Арсенал" Гиа Григалава, игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия, игрок ФК "Арсенал" Горан Чаушич, игрок ФК "Спартак" Самуэль Жиго, игрок ФК "Арсенал" Георги Костадинов в матче 23-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Арсенал" (Тула) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Слева направо: игрок ФК "Арсенал" Гиа Григалава, игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия, игрок ФК "Арсенал" Горан Чаушич, игрок ФК "Спартак" Самуэль Жиго, игрок ФК "Арсенал" Георги Костадинов в матче 23-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Арсенал" (Тула) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Слева направо: игрок ФК "Арсенал" Гиа Григалава, игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия, игрок ФК "Арсенал" Горан Чаушич, игрок ФК "Спартак" Самуэль Жиго, игрок ФК "Арсенал" Георги Костадинов в матче 23-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Арсенал" (Тула) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
"Рубин" в меньшинстве одержал победу над "Уралом" в матче РПЛ

Отличился один из лучших бомбардиров чемпионата на 44-й минуте: обыграв защитника, Соболев хлестким ударом с левой ноги поразил ворота хозяев. В середине второго тайма преимущество "Спартака" удвоил Николай Рассказов. Он откликнулся на передачу с фланга в исполнении Айртона и головой направил мяч в ворота Егора Шамова.

На 79-й минуте вышедший на замену Эсекьель Понсе, казалось, своим голом окончательно решил все вопросы по исходу игры. Но туляки уже в компенсированное время дважды огорчили Александра Максименко: забивали Евгений Луценко и Даниил Лесовой. На большее "Арсенал" не хватило.

Благодаря победе "Спартак" поднялся в таблице на шестое место с 31 набранным очком в активе. Что касается "Арсенала", то команда Игоря Черевченко с 28 баллами занимает восьмую строчку.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Тульская область Тула Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
Как Пекин готовится к зимней Олимпиаде-2022
Тур в чемпионате России по футболу посвятят медикам, борющимся с COVID-19