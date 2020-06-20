"Спартак" обыграл "Арсенал" и поднялся на шестое место в таблице

Московский "Спартак" одержал победу в Туле над "Арсеналом" в матче 23-го тура Премьер-лиги - 3:2. Первый мяч в составе "красно-белых" забил Александр Соболев.

Слева направо: игрок ФК "Арсенал" Гиа Григалава, игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия, игрок ФК "Арсенал" Горан Чаушич, игрок ФК "Спартак" Самуэль Жиго, игрок ФК "Арсенал" Георги Костадинов в матче 23-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Арсенал" (Тула) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Отличился один из лучших бомбардиров чемпионата на 44-й минуте: обыграв защитника, Соболев хлестким ударом с левой ноги поразил ворота хозяев. В середине второго тайма преимущество "Спартака" удвоил Николай Рассказов. Он откликнулся на передачу с фланга в исполнении Айртона и головой направил мяч в ворота Егора Шамова.

На 79-й минуте вышедший на замену Эсекьель Понсе, казалось, своим голом окончательно решил все вопросы по исходу игры. Но туляки уже в компенсированное время дважды огорчили Александра Максименко: забивали Евгений Луценко и Даниил Лесовой. На большее "Арсенал" не хватило.

Благодаря победе "Спартак" поднялся в таблице на шестое место с 31 набранным очком в активе. Что касается "Арсенала", то команда Игоря Черевченко с 28 баллами занимает восьмую строчку.