"Спартак" обыграл "Арсенал" и поднялся на шестое место в таблице

Отличился один из лучших бомбардиров чемпионата на 44-й минуте: обыграв защитника, Соболев хлестким ударом с левой ноги поразил ворота хозяев. В середине второго тайма преимущество "Спартака" удвоил Николай Рассказов. Он откликнулся на передачу с фланга в исполнении Айртона и головой направил мяч в ворота Егора Шамова.
На 79-й минуте вышедший на замену Эсекьель Понсе, казалось, своим голом окончательно решил все вопросы по исходу игры. Но туляки уже в компенсированное время дважды огорчили Александра Максименко: забивали Евгений Луценко и Даниил Лесовой. На большее "Арсенал" не хватило.
Благодаря победе "Спартак" поднялся в таблице на шестое место с 31 набранным очком в активе. Что касается "Арсенала", то команда Игоря Черевченко с 28 баллами занимает восьмую строчку.