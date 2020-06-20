США отклонили запрос КНР на дополнительные авиарейсы

В пятницу Соединенные Штаты отклонили запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта США.

Отмечается, что данное распоряжение является административным действием, направленным на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и Китаем, пишет ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что готовы пересмотреть свое решение, если КНР увеличит количество авиарейсов для американских компаний.

По данным The New York Times, в начале этого года авиакомпании США и КНР еженедельно между двумя странами выполняли 325 авиарейсов. Позже авиасообщение было прервано из-за пандемии коронавируса.