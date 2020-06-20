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20.06.2020 20:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Столичные врачи вылетают в Забайкалье на помощь в борьбе с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
Как сообщили в мэрии, бригада врачей московских поликлиник отправляется в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с Covid-19 на дому. Во время пандемии такая система апробирована в столице, благодаря ей процесс лечения пациента идет на дому с момента первого обращения за медицинской помощью до его полного выздоровления. И теперь столичные специалисты готовы поделиться накопленным опытом.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Эта эффективная система ведения адресована пациентам с легким или бессимптомным течением болезни. С 23 марта пациенты с диагнозом "коронавирусная инфекция" по решению врача могут оставаться на лечении дома. Ключевой задачей медиков в этом случае становится постоянный контроль за состоянием заболевших, чтобы не упустить ухудшения и вовремя оказать больным необходимую помощь в амбулаторных условиях или же госпитализировать пациента.

Фото: iStock
Санатории Крыма помогут восстановиться детям, перенесшим COVID-19

Специалисты из Москвы расскажут сибирским коллегам, как организовать диагностику коронавируса с помощью КТ-исследований. КТ-центры в Москве были созданы по предложению Клинического комитета на базе поликлиник для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на Covid-19.

Помимо компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования, включая анализ крови, анализ на коронавирус, ЭКГ, проводится осмотр врачом, а также пациенты обеспечиваются бесплатными лекарствами для лечения. Такой подход позволил выявлять характерные признаки коронавирусной пневмонии на ранних стадиях и назначать эффективное лечение с целью снижения возможных осложнений.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19

Помимо консультативной и организационной работы, московские врачи передадут в Забайкальский край лекарства для лечения пациентов с COVID-19.

В Забайкалье вылетели главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников; главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев; заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Артём Инджиев, врач-инфекционист Диагностического центра № 5 Татьяна Адамовская и заведующий филиалом № 4 Городской поликлиники № 6 Евгений Фонин.

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