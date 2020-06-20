Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил о введении нового "государственного протокола" для туристического сектора королевства после пандемии коронавируса.

Согласно заявлению министра, в предстоящем турсезоне 2020-2021 годов, пик которого приходится на ноябрь-февраль, предпочтение будет отдаваться туристам, забронировавшим и оплатившим 4-звездочные и 5-звездочные отели на курортах. Среди курортов в первую очередь называются острова Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи.

При этом тайские власти рассчитывают, что в предстоящем сезоне к ним приедут только 10 миллионов гостей, тогда как в прошлом сезоне было порядка 40 миллионов.

При этом королевство намерено отказаться от ориентации на массовый туризм, включая бэкпэкеров, предпочитающих самостоятельный отдых и живущих в дешевых хостелах.

Как отметил министр Пхипхат, Таиланд с переполненными пляжами, сомнительными развлечениями, противоречащими нашим традициям и культуре, излишним строительством отелей в ущерб природе, такой Таиланд должен остаться в прошлом".

По его словам, за месяцы изоляции природа Таиланда очистилась, что доказывает благотворное влияние отсутствия толп отдыхающих.

В частности, на пляжи вернулись морские черепахи.

"Мы обнаружили 11 кладок яиц на пляжах Пхукета. Это чудо. Розовые дельфины, как много лет назад, снова сопровождают лодки рыбаков, а ламантины и дюгони не боятся приближаться к берегу в поисках съедобных водорослей. Природа восстанавливает свой баланс. Мы давно не наблюдали ничего подобного. Если мы не используем шанс перестроить всю туристическую систему сегодня, мы только потеряем - и в деньгах и в благополучии", подчеркнул министр.

Запрет на международное авиасообщение с Таиландом снимается с 1 июля. После этого страна намерена установить "туристические коридоры" в первую очередь с ранее определенными странами, это Австралия, Япония, а также некоторые провинции Китая. Первыми в страну смогут приехать следующие категории туристов из вышеперечисленных стран: бизнесмены, работающие с тайскими компаниями; медицинские туристы; туристы, забронировавшие и оплатившие отдых в пятизвездочных отелях на островах.

Приезжающие должны будут предоставить свежие справки об отсутствии коронавируса, и выбрать для пребывания один из четыре островов (Пхукет, Самуи, Панган, Пхи Пхи). На выбранном острове им придется оставаться в течение 14 дней, с правом передвижения внутри острова. После окончания карантинного срока приехавший получает право перемещаться по всей стране.

В Таиланде на протяжении последних 25 дней не зафиксировано случаев передачи коронавируса внутри страны. При этом среди находящихся в карантине 19 июня было отмечено пять новых случаев. Всего в королевстве с начала пандемии было 3 147 случаев заболевания, 58 человек скончались (уровень смертности 1,8 процента), согласно данным сайта Corona Tracker.