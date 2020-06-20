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20.06.2020 12:01
Рубрика: В мире

Телеканал Euronews перечислил основные тезисы статьи президента РФ

Текст: Александр Саможнев
Главные тезисы статьи президента РФ Владимира Путина, посвященной истории и причинам развязывания Второй мировой войны и опубликованной в "Российской газете" и американском журнале The National Interest, перечислил телеканал Euronews.

Победа над нацизмом была одержана, прежде всего, советским народом, представителями всех республик Советского Союза, отмечается в комментарии телеканала. Нынешнее поколение россиян достойно проявляет себя в кризисных ситуациях. В том числе, речь идет о медиках в борьбе с коронавирусом и военнослужащих на Северном Кавказе и в Сирии.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Александр Рар: Статья Владимира Путина - призыв к Западу не играть с историей

Созданная по итогам Первой мировой войны Лига Наций (в которой доминировали Великобритания и Франция) "могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны", но оказалась неэффективной, указывает телеканал со ссылкой на статью.

При этом "расчленение Чехословакии" произошло при содействии Великобритании и Франции. И только СССР вступился за Прагу. Мюнхенский сговор послужил тем "спусковым крючком", после которого большая война в Европе стала неизбежной. Кроме того, Великобритания и Франции фактически стравливали СССР и Германию.

Euronews выделил тезисы о том, что СССР подписал договор о ненападении с Германией последним из европейских стран даже под угрозой столкнуться с войной на два фронта - с Германией на западе и с Японией на востоке. Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз.

Фото: ТАСС
Общественные деятели Италии прокомментировали статью Владимира Путина

За начало войны несли ответственность в той или иной степени все ведущие страны. Основными факторами, которые "предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм государств, трусость, политика умиротворение агрессора, который набирал силу, а также нежелание политических элит искать компромисс".

В материале со ссылкой на статью отмечается также мысль об опасности проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов войны. Это грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско.

В мире Европа Статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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