Телеканал Euronews перечислил основные тезисы статьи президента РФ

Победа над нацизмом была одержана, прежде всего, советским народом, представителями всех республик Советского Союза, отмечается в комментарии телеканала. Нынешнее поколение россиян достойно проявляет себя в кризисных ситуациях. В том числе, речь идет о медиках в борьбе с коронавирусом и военнослужащих на Северном Кавказе и в Сирии.

Созданная по итогам Первой мировой войны Лига Наций (в которой доминировали Великобритания и Франция) "могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны", но оказалась неэффективной, указывает телеканал со ссылкой на статью.

При этом "расчленение Чехословакии" произошло при содействии Великобритании и Франции. И только СССР вступился за Прагу. Мюнхенский сговор послужил тем "спусковым крючком", после которого большая война в Европе стала неизбежной. Кроме того, Великобритания и Франции фактически стравливали СССР и Германию.

Euronews выделил тезисы о том, что СССР подписал договор о ненападении с Германией последним из европейских стран даже под угрозой столкнуться с войной на два фронта - с Германией на западе и с Японией на востоке. Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз.

За начало войны несли ответственность в той или иной степени все ведущие страны. Основными факторами, которые "предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм государств, трусость, политика умиротворение агрессора, который набирал силу, а также нежелание политических элит искать компромисс".

В материале со ссылкой на статью отмечается также мысль об опасности проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов войны. Это грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско.