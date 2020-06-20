Постановление губернатора Тверской области от 19 июня 2020 года № 82-пп "Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тверской области постановляю:

1. С 20 июня 2020 года допускается:

1) проведение физкультурных и тренировочных занятий с очным участием граждан на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и обеспечения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

2) посещение гражданами спортивных площадок на открытом воздухе с целью участия в физкультурных и (или) тренировочных занятиях при условии совместных занятий не более 2 человек и обеспечения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

3) проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской области, профессиональных спортивных клубов (команд) Тверской области, а также посещение спортсменами спортивных площадок, зданий, строений сооружений (помещений в них), предназначенных для проведения указанных спортивных и тренировочных мероприятий;

4) посещение музеев индивидуальными посетителями при условии обеспечения расстояния между посетителями не менее 2 метров; посещение музеев экскурсионными группами численностью не более 5 человек одновременно при условии обеспечения расстояния между посетителями не менее 2 метров; проведение пешеходных экскурсий по городу, в парковых зонах музеев группами численностью не более 10 человек при условии обеспечения расстояния между людьми не менее 2 метров.

Функционирование объектов, указанных в настоящем подпункте, возобновляется (помимо условий, указанных в пункте 2 настоящего постановления) при условии неосуществления деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях (строениях, сооружениях, на территории) музея;

5) допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах загородного типа с коттеджным размещением, в которых предоставляются услуги по временному проживанию граждан;

в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях).

Функционирование объектов, указанных в настоящем подпункте, возобновляется (помимо условий, указанных в пункте 2 настоящего постановления) при условии:

непроведения на территории соответствующего объекта досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных) и иных подобных мероприятий с очным участием граждан (с учетом положений подпунктов 1,2 настоящего пункта);

обеспечения предоставления гражданам, размещенным в соответствующем объекте, услуг питания исключительно в помещениях, предназначенных для их временного проживания;

6) деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и других предприятий (объектов) общественного питания при оказании ими услуг общественного питания на открытом воздухе (вне зданий, строений и помещений).

Функционирование объектов, указанных в настоящем подпункте, возобновляется (помимо условий, указанных в пункте 2 настоящего постановления) при условии обеспечения расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров;

7) деятельность объектов розничной торговли, расположенных в сельской местности и административных центрах муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тверской области с численностью жителей до 20 тысяч человек.

2. Функционирование объектов, указанных в подпунктах 4-7 пункта 1 настоящего постановления, возобновляется при условии обеспечения:

1) ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

2) ежедневного проведения дезинфекции помещений соответствующего объекта контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях соответствующего объекта с использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) постоянного использования работниками во время нахождения в соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

4) перевода максимально возможного количества работников, осуществляющих свою трудовую деятельность, на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующего объекта;

5) соблюдения работниками и посетителями соответствующего объекта дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей используемой территории (включая прилегающую территорию), с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующего объекта;

6) постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в соответствующий объект.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







